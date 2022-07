Die große Wald-Inventur

Pellets und Brennholz wurden teurer

Der Holzmarktbericht der Landwirtschaftskammer erklärt, warum die Preise für Pellets und Brennholz gestiegen sind. Als die Corona-Einschränkungen zu Ende gingen, hat die Bauwirtschaft in Erwartung einer Auftragsflut große Mengen an Schnittholz gekauft.

Wegen der hohen Inflation und den massiv gestiegenen Preisen wurde die Erwartungshaltung aber so nicht erfüllt. Es werden weniger Aufträge vergeben als erwartet. „Die Bauwirtschaft schwächelt jedoch merkbar“, heißt es im Holzmarktbericht für den Juli 2022. „Der Absatz von Bauprodukten aus Holz und Schnittholz hat deutlich nachgelassen.“

Der gesunkene Einschnitt in der Sägeindustrie „lässt das Angebot an Sägenebenprodukten sinken“, heißt es weiter im Bericht. Pellets werden aus Sägenebenprodukten, also Sägespänen, hergestellt. Ein geringeres Angebot und eine wegen der Gaskrise verstärkte Nachfrage nach Pellets ergeben zusammen deutlich höhere Preise.

Beim Brennholz ist es ähnlich. Qualitätsbrennholz kann wegen der Dauer für die Trocknung „eine Lagerzeit von bis zu zwei Jahren haben“. Die Lieferanten haben sich auf eine übliche Nachfragemenge eingestellt, die nun deutlich von der Nachfrage übertroffen wurde.

Biomasse aus dem Wald wird das Problem der Brennstoffversorgung wohl nicht lösen. Laut den Daten der Bundesforste sind lediglich 12,8 Prozent der Erntemenge auch Energieholz. Um die Liefermenge an Energieholz deutlich zu erhöhen, müsste man ganze Wälder roden.