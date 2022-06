Warum der Wald immer weniger das Klima rettet

Wälder sind neben den Ozeanen und Mooren die wichtigsten CO 2 -Senken, soll heißen: Alle Staaten stoßen immense Mengen des Treibhausgases CO 2 aus, und Bäume sind die einzige verlässliche Möglichkeit, CO 2 dauerhaft wieder aus der Atmosphäre zu holen. Bäume speichern das CO 2 im Holz und filtern so die Luft – und geben dabei Sauerstoff ab.

Da sich manche Treibhausgas-Emissionen auch in Zukunft nicht vermeiden lassen (Industrie, Landwirtschaft), werden Wälder in ihrer Funktion als CO 2 -Senken eine zunehmend wichtige Rolle spielen müssen. Derzeit sind in Österreichs Wäldern rund 3.600 Millionen Tonnen CO 2 gebunden, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium von Norbert Totschnig.