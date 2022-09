Maschine defekt: Ölsperren gegen Diesel

Große Mengen Diesel waren bereits am Dienstagabend in den Lobenbach geflossen. Mittwochmorgen stellte die einsatzleitende Feuerwehr Burgau jedoch fest, dass die Menge noch größer als ursprünglich angenommen sein dürfte. Auch konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser auch in die Lafnitz - in den der Lobenbach mündet - geflossen war.

Eine Kontaminierung der Lafnitz konnte später jedoch nicht festgestellt werden. Die errichteten Ölsperren bleiben noch für einige Tage aufrecht und werden laufend kontrolliert, hieß es.