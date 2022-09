Gefängnis ist mit Schleppern übervoll

Die Zahlen schwanken. "Aber man kann sagen, 50 bis 70 Prozent der Inhaftierten sind derzeit mit Sicherheit Schlepper. Seit 2015 war ihr Anteil (der Schlepper unter den Häftlingen, Anm.) nie so stark wie jetzt.“

"Nicht mit 2015 vergleichbar"

Allerdings, so räumt Faymann ein, sei die derzeitige Situation nicht mit jener von 2015 vergleichbar. „Damals war es weit schlimmer.“

Mit verschiedenen Maßnahmen wird versucht, die Platznot so gut als möglich in den Griff zu bekommen. So wird etwa in den Zwei-Personen-Hafträumen jeweils ein zusätzliches mobiles Feldbett aufgestellt, damit die Häftlinge nächtigen können.