Jagd auf Schlepper führte ungarische Polizisten bis nach Österreich

Fürst: "So kann es nicht weitergehen"

Auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst gab via Aussendung ein Statement ab: "Mittlerweile kommt es monatlich zu schweren Zwischenfällen an der burgenländischen Grenze, dieses Mal in Andau, verursacht durch Schlepper. Dieser tragische Vorfall zeigt einmal mehr, dass man die Probleme nicht durch Rhetorik und "Anti-Marketing"-Kampagnen lösen kann, sondern indem man die Realitäten akzeptiert und politische Lösungen sucht und umsetzt. Davon ist aber die Bundesregierung meilenweit entfernt. So kann es aber nicht weitergehen."

Roland Fürst warnt nun davor, dass es ähnliche Zustände, wie sie an der ungarischen-serbischen Grenze herrschen, bald auch bei uns geben könnte, wo es auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Schlepperbanden kommt. "Für Parteipolitik ist jetzt kein Platz, jetzt muss gehandelt werden", fordert Fürst.