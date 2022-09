Vermisster steirischer Pensionist an der Grenze gefunden

Die Suche nach einem seit Freitag abgängigen steirischen Pensionisten ist Montagfrüh glücklich abgeschlossen worden. Die Söhne des Mannes fanden den 82-Jährigen mittels Peilung seines Mobiltelefons in einem Waldstück an der ungarisch-kroatischen Grenze am Ufer der Drau, hieß es auf APA-Anfrage. Sie riefen die ungarischen Rettungskräfte, die den in seinem Pkw befindlichen betagten Mann - er hatte eine leichte Unterkühlung erlitten - versorgten.

Der Pensionist war am Freitag gegen 9 Uhr von Zuhause in Rittschein nahe Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in unbekannte Richtung weggefahren. Nachdem der Mann nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten seine Angehörigen Abgängigkeitsanzeige.

Suche mittels Handy-Ortung

Am Samstag hatten Polizei und Verwandte dann noch einige Male telefonischen Kontakt mit dem 82-Jährigen. Dieser konnte allerdings nichts über seinen Aufenthaltsort sagen, lediglich dass er in einen Straßengraben gefahren sei. Eine Peilung seines Mobiltelefons war vorerst nicht möglich, weil das Handy nicht im österreichischen Netz eingeloggt war. Die Polizei ging daher davon aus, dass der Pensionist eventuell im Burgenland gewesen sein könnte. Die ungarischen Behörden wurden ebenfalls informiert.