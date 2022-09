Burgenland: Archäologie als Attraktion

„Das Burgenland ist voller Archäologie und Geschichte“, sagt der Historiker und Grabungstechniker Franz. Zusammen mit dem östlichen Niederösterreich gehöre diese Region bundesweit zu den ergiebigsten Forschungsgebieten für Ur- und Frühgeschichtler. Warum gerade diese acht Standorte – Weiden am See, Bruckneudorf, Müllendorf, Deutschkreutz, Strebersdorf, Geschriebenstein, Rechnitz und Schandorf-Burg – ausgewählt wurden, erklärt Experte Franz so: Geografisch sollten alle Regionen des heutigen Landes berücksichtigt werden und historisch die römische Präsenz im Mittelpunkt stehen, gibt es doch besonders viele Spuren aus pannonischer Zeit. Und wichtig sei auch gewesen, dass keines der Flagship-Projekte „bei Null startet“, so der Historiker. Sprich: Überall gibt es schon mehr oder weniger weit gediehene Vorarbeiten.