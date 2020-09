Archäologische Schätze sollen Touristen anlocken

Grabungen

Erste Grabungen etwa in Hannersdorf waren erfolgreich. Südlich des Friedhofs der Gemeinde fanden die Archäologen Keramikstücke, die auf 5.500 Jahre bis 4.500 Jahre vor Christus datiert werden. Als nächstes soll erstmals der Hausberg in Burg untersucht werden. „Die zentrale Lage und der Reichtum an lokal verfügbaren Kupfererzen führten ab der Bronzezeit zum Ausbau und zur Befestigung des Höhenrückens. Den Höhepunkt ihrer Ausdehnung erlebte die Festung in der frühen Eisenzeit“, heißt es von den Wissenschaftern. Der Reichtum der damaligen Herrscher zeige sich auch durch die Größe der Hügelgräber im nahen Schandorf. Hier soll 2021 ein Grabhügel wissenschaftlich untersucht werden.