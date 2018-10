Ausgrabungen bei Schandorf: „Stonehenge ist nichts dagegen“

Unscheinbar, versteckt im Wald liegen die Hügelgräber von Schandorf, Bezirk Oberwart. Etwa 700 Jahre vor Christus war diese Gegend im heutigen Südburgenland, „der Nabel der Welt“, wie Landesarchäologe Hannes Herdits erklärt. In der Hallstattzeit betrieben die Bewohner Handel; am Eisenberg gab es Erzabbau; Eisen und Kupfer wurden verarbeitet. „Verkehrstechnisch lag die Region günstig an der Bernsteinstraße“, sagt Herdits.

Bestattet wurden die Händler in Schandorf. „Es ist das größte Hügelgräberfeld in Europa, so etwas gibt es zwischen Moskau und Dublin nicht“, sagt Herdits. Das Grab eines Fürsten habe einen Durchmesser von 80 Metern. „Man muss sich vorstellen, wie lange die Leute damals gegraben haben, um so etwas zu errichten“, sagt Herdits. Das letzte Mal wurde in den 1930er Jahren geforscht, in den vergangenen Jahren scheiterte es am Geld. Herdits hofft, dass ein Tourismus-Projekt jetzt ein Budget für die Ausgrabungen bringt. „ Stonehenge ist nichts gegen diese Funde“, meint der Archäologe.