24 Stunden mit der 24-Stunden-Betreuung: "Jede hat am Anfang Angst"

„Jede hat am Anfang Angst hierher zu kommen“, erzählt die 57-Jährige. Es seien Fragen wie: Wird es gut? Wie ist die Familie? Ist es sauber? In den ersten zwei Wochen sei man vor allem damit beschäftigt, herauszufinden, wo was zu finden sei. Letztlich habe sie Glück gehabt, wie Alena M. sagt: „Frau Traude ist trotz der Krankheit ein sehr netter Mensch.“

Die Demenz-Diagnose bekam Edeltraud Lorenz vor zehn Jahren. „Wir sind nicht gleich draufgekommen“, erinnert sich ihr Sohn Karl-Horst Lorenz. Er wurde stutzig, als die Nachbarin beobachtete, wie seine Mutter jeden Tag zum Supermarkt ging und Brot kaufte – und das, obwohl die Brotlade voll war. Zuerst organisierte er Essen auf Rädern, doch Frau Lorenz bunkerte die Speisen im Kühlschrank. Dann entwickelte sie einen ungewöhnlichen Zwang in Bezug auf ihre Zähne, spürte stets einen Druck im Kiefer und gab in einem Jahr 60.000 Euro für unterschiedliche Zahnärzte aus. Zuletzt wurde sie misstrauisch, teilweise gar bösartig. Herr Lorenz meldete sie für einen Probetag im Heim an, merkte aber schnell: „Das ist nicht optimal für jene, die geistig nicht fit sind.“ Seine Mutter rufe oft nach jemandem, einfach um zu wissen, ob wer da sei. Mit den beiden 24-Stunden-Betreuerinnen sei er sehr zufrieden. „Für uns sind sie wie Familie.“