Der 100-Jährige, der sich selbst ein E-Auto unter den Christbaum legt

Als Hugo Stelzhammer das Licht der Welt erblickte, waren Filme ohne Ton, Frauen konnten in Österreich erstmals wählen und die Post wurde teils noch mit der Kutsche gebracht. Es war das Jahr 1919. Heuer feierte Stelzhammer seinen 100. Geburtstag. Anlass genug, um sich selbst ein großes Geschenk zu machen: ein Elektroauto. Der Mann mit den wachen Augen und dem einnehmenden Lächeln sitzt in der Küche seines rustikalen Hauses beim niederösterreichischen Erlaufsee und zeigt auf ein Foto in schwarz-weiß.

Darauf zu sehen ist sein Vater in einem der ersten E-Autos, damals noch mit Bleibatterie und einer Reichweite von 50 Kilometern. „Ich hatte immer den Gedanken, wenn ich mir das einmal leisten kann, werde ich mir das auch zulegen“, schildert Stelzhammer. Vor gut einem Monat war dann es soweit.