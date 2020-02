Große Skepsis gegenüber Pflegekräften aus Marokko

Andere EU-Länder, vor allem Deutschland, sind bei der Anwerbung längst aktiv. Deutschland schloss mit den Maghreb-Staaten eine Transformationspartnerschaft für die Aus- und Weiterbildung in Branchen mit hohem Fachkräftemangel. Krankenhaus- und Pflegeheimbetreiber bilden das Personal zunächst in Marokko und später in Deutschland aus.

In Casablanca bietet etwa die Freiburg International Academy Sprach und Pflegekurse an, auch das Goethe Institut ist in Sachen Spracherwerb engagiert. Junge Marokkaner machen in ihrer Heimat zumeist einen Deutsch-Kurs (B1) und ein zweimonatiges Praktikum. Voraussetzung für ein Aufenthaltsvisum in Deutschland sind Deutsch-Kenntnisse auf B2-Niveau. Weil diese Kurse in Marokko kaum angeboten werden, reisen viele für einige Monate in die Türkei, bevor sie nach Deutschland kommen.