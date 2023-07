Zwei Wochen nach Wagner-Meuterei: Russischer Generalstabschef zeigt sich wieder

Der 67-jährige Gerassimow ist nach Putin und Schoigu der drittmächtigste Mann im russischen Militär. In der vom Verteidigungsministerium verbreiteten Aufnahme ist zu sehen, wie Gerassimow in einem weißen Ledersessel in einem Kommandoraum sitzt und ein Treffen mit Generälen leitet.

Einige nehmen per Video-Schaltung teil. Es wird gezeigt, wie Gerassimow Befehle erteilt, auch an den mächtigen Militärgeheimdienst.