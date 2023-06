Russischer General Surowikin verschwunden: Gerüchte über Festnahme

Nach Berichten über eine Festnahme des russischen Top-Generals Sergej Surowikin hat das Präsidialamt in Moskau eine Stellungnahme zu dessen Schicksal abgelehnt. Auf die Frage, ob er für Klarheit sorgen könne, antwortete Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag: "Nein, leider nicht." Er verwies lediglich auf das Verteidigungsministerium. Laut US-Medien war Surowikin in die Aufstandspläne von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin eingeweiht und wurde seit Samstag nicht mehr gesehen.

General Armageddon

Surowikin ist der stellvertretende Kommandeur des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine und wird in der Presse wegen seines martialischen Vorgehens im Syrien-Krieg "General Armageddon" genannt. Ausweichend antwortete Peskow auch auf die Frage, ob Präsident Wladimir Putin Surowikin noch immer vertraue. "Er ist der Oberbefehlshaber und arbeitet mit dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef zusammen." Fragen zu strukturellen Einheiten innerhalb des Verteidigungsministeriums sollten an dieses gerichtet werden.

