Wagner-Aufstand hat russische Moral geschwächt

Die Moral der russischen Streitkräfte in der Ukraine dürfte nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten durch den Abschuss von Hubschraubern und eines Flugzeuges während des Wagner-Aufstands geschwächt worden sein.

Das ging aus dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine am Donnerstag hervor.

➤ Mehr dazu: 30 Minuten Schimpfwörter und neue Aufgaben: Die neue Heimat des Wagner-Chefs

Weiters in diesem Artikel: