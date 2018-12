Zukunftsmarkt Afrika: "Die Chinesen sind einfach überall"

Jim Rogers findet klare Worte: „Die Chinesen sind einfach überall“, fasst der US-Starinvestor, der vor kurzem Wien besucht hat, die Lage am afrikanischen Markt zusammen. Britische, französische oder amerikanische Firmen seien zwar auf dem Kontinent vertreten, „aber kein Vergleich mit den Chinesen“.

Europa in Afrika präsenter zu machen, ist das Ziel des EU-Afrika-Forums, das am Montag in Wien beginnt und nicht unumstritten ist (siehe unten).

Im Gegensatz zum Westen, der den Kontinent bis vor kurzem vor allem im Lichte von Armut, Hunger und Migration sowie als Hilfsempfänger sah, hat Peking dessen Potenzial schon vor Jahren erkannt.