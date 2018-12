Europa hat Afrikas Entwicklung völlig verschlafen

Zur Person

Hans Stoisser ist Managementberater und Autor („Der schwarze Tiger. Was wir von Afrika lernen können“). Seine erste Afrikareise 1982 nach Kap Verde mündete in mehrere Jahre Aufbauarbeit für Gewerbebetriebe und Stadtinfrastruktur.

Es folgten Projekte in Simbabwe, Südafrika, Mosambik, Angola, Kenia, Uganda, Tansania und Äthiopien. Stoisser berät österreichische Firmen und organisiert Lernreisen, die nächste Ende Jänner ins "Silicon Savannah" nach Nairobi.

Am Rande des EU-Afrika-Gipfels am 18. 12. in Wien organisiert er eine Konferenz zu neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa ("Disrupt Collaboration! – Africa and Europe in the Digital Age").