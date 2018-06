Leben in Burundi - Tanz am Abgrund Afrikas

Mentalitätsproblem

Ein Zwölfjähriger bringt die Hälfte seines Alters auf die Waage. Die Umfänge von Armen und Beinen sind im niedrigen einstelligen Bereich. Mitten unter den Hungernden plötzlich Handyläuten. Aus der Jackentasche einer Ordensschwester. Leere Teller, aber voller Handyempfang. Erste Welt. Dritte Welt. Verkehrte Welt.

Ein Gemisch aus Soja, Mais, Pflanzenöl, geriebenen Nüssen und Maggi soll Babys ab sechs Monaten als Aufbaubrei dienen; die rund 100 anwesenden Kinder bekommen gleich eine Portion davon. Isst das Kind nicht, dann die stillende Mutter. Übrig bleibt nichts. Eine Wochenration Pulver bekommen die Mütter mit nach Hause. Das französische Fernsehen berichtet vom Treffen Merkel-Macron. In Burundi berichtet Pater Alphonse.

„Wir haben ein Mentalitätsproblem in Burundi“, attestiert er. „Wir halten die Hand auf anstatt Hand, Herz und Hirn zu benutzen. Das muss sich ändern.“ Er weiß, wovon er spricht. Er hat es geschafft; in Europa studiert und doch ein Leben in seiner Heimat einem Uni-Lehrstuhl in Deutschland vorgezogen, weil er mit seiner Arbeit ein „kritisches Bewusstsein schaffen will. Damit Familien nur so viele Kinder bekommen, wie sie großziehen können. Der Schlüssel ist wie überall Bildung“. Doch diese ist in Burundi genauso Mangelware wie Nahrung. Eben das erscheint einem Fremden paradox, verheißt das Land am Äquator auf den ersten Blick doch beste Voraussetzungen.

Reisfelder grenzen an Teesträucher, Mais, Bohnen und Kartoffeln gedeihen wie Bananen, Papayas oder Ananas, allein: Das fruchtbare Land ist zu wenig für die am viertstärksten wachsende Bevölkerung der Welt, die zu 90 Prozent von Ackerbau lebt. Ein perfekter Nährboden indes für Korruption und Ausbeutung . Wie viele Frauen während der Kämpfe von Hutus und Tutsis drangsaliert, vergewaltigt und mit HIV infiziert wurden, verrät keine Statistik. Wie auch? In einem Land, in dem es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, ganze Betten und Bananenstauden mit einem Fahrrad transportiert werden, Männer an Lkw hängen, um bis zu 1000 Höhenmeter Berg- und Talfahrt zu absolvieren und Frauen Brennholz kilometerweit auf dem Kopf tragen, mangelt es an allem.

Bis vor Kurzem, so erzählt Schwester Godelive, wurden Kinder über fünf Jahren in Krankenhäusern nur gegen Geld – also de facto nicht – behandelt. Wie viel ein Burundi-Franc wert ist, das liegt im Auge des Betrachters. 2000 Burundi-Franc können einem Euro entsprechen, der Hälfte oder dem Doppelten. Ein Hasard-Spiel, in dem auch Alkohol eine Rolle spielt.