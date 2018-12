Was Österreich für Afrika tun kann: „Bildung ist beste Hilfe“

Was aber genau könnte das kleine Österreich dazu beitragen? „Wir werden keine Großprojekte in Afrika starten“, betont Aiginger. Unsere Stärke liege in der Ausbildung – also „Export von Bildung, Lehre, Studenten- und Schüleraustausch“. „Da können wir helfen“, betont Aiginger und verweist auf ein Projekt, das viel respektiert wird. Der renommierte Linzer Mathematik-Professor Bruno Buchberger habe in Kairo eine Universität gegründet, die „ Austrian University of Cairo“.

Einen zweiten möglichen Schwerpunkt Österreichs kann sich Aiginger im Bereich der dezentralen Energieprojekte vorstellen. Die Stromversorgung ist in vielen Staaten Afrikas ein großes Problem. Wegen regelmäßiger Versorgungsausfälle haben fast alle Unternehmen ein Dieselaggregat, das bei Stromausfällen angefahren wird – mit enormen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. „Große Stromleitungen zu bauen aber hat in Afrika wenig Sinn. Denn sie könnten von Terroristen angegriffen werden“, glaubt Aiginger. Die Lösung laute daher: Dezentrale, kleine, umweltfreundliche Stromerzeugungsanlagen mit Photovoltaik oder Wind. Hier seien Österreichs Unternehmen gut.