Kurz in Äthiopien: Besuch beim Hoffnungsträger

Bisher im Westen weitgehend unbekannt, ist der Ex-Militär und Ex-Geheimdienstler binnen acht Monaten zum Hoffnungsträger avanciert und wird als derzeit größter politischer und wirtschaftlicher Reformer des afrikanischen Kontinents gefeiert. Auch in der EU, der nicht zuletzt dank der Migration wirtschaftliche und politische Entwicklung in Afrika ein Anliegen ist.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken, um die Entwicklung in Afrika voranzutreiben und die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern – das ist das Motto der Afrika-Reise, die Kurz noch bis Samstag absolviert.

Eine besonders große Chance, dass dieses Vorhaben auch gelingt, sieht der Kanzler in Äthiopien. Er bewundere, was Abiy Ahmed für sein Land tue, streute Kurz dem 42-Jährigen bei einer Pressekonferenz Rosen, denn er mache Äthiopien zu einem „ Role Model“ für lebendige Demokratien in Afrika. Abiy gab das Lob zurück: Er freue sich, einen ebenfalls jungen Kollegen begrüßen zu dürfen, diktierte er in die zahlreichen Mikrofone und nannte Kurz mehrmals „meinen Bruder“. Österreich, das Äthiopien bereits 1992 zum Schwerpunktland seiner Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat, sei einer „der ältesten Freunde“ seines Landes, so Abiy.