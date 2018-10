Neue Regierung in Äthiopien besteht zur Hälfte aus Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Oktober 2018 wurde die neue Regierung in Äthiopien

im Parlament vorgestellt.

Äthiopien ist ein Land in Afrika.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Das Besondere an der neuen Regierung ist,

dass sie zur Hälfte aus Frauen besteht.

Außerdem gibt es nur mehr 20 Minister statt 28.

Ein Minister ist ein Mitglied einer Regierung.

Jeder Minister hat eine bestimmte Aufgabe.

Es gibt zum Beispiel einen Gesundheitsminister

oder einen Verkehrsminister.

10 Minister-Ämter bekamen Frauen.

Zum 1. Mal wurde in Äthiopien eine Frau

zur Verteidigungs-Ministerin ernannt.

Zur Ministerin vom neu geschaffenen Ministerium für Frieden

wurde auch eine Frau ernannt.

Auch das wichtige Ministerium für Handel und Fabriken

wird in Zukunft von einer Frau geleitet.

In der vorherigen Regierung gab es 28 Minister,

aber nur 5 Ministerinnen.

Jetzt hat sich die Zahl der Frauen in der Regierung

in Äthiopien verdoppelt.