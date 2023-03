Rätselhafte Symbolik: Warum trinkt Xi Jinping Tee aus zwei Tassen?

Pressefotos belegen, dass Xi erst vor knapp zwei Jahren damit begann, sich zwei Tassen servieren zu lassen. Staatsmedien sowie Pressesprecher der chinesischen Regierung erklärten das vermeintlich irrelevante Detail bis heute auch auf Nachfrage nicht. In chinesischen sozialen Medien werden Beiträge zu dem Thema zensiert - wie allerdings fast jede persönliche Diskussion um den Präsidenten in vorauseilendem Gehorsam von Plattformen wie Tiktok, Weibo oder WeChat unterbunden wird.

Machtsymbol oder Schutz vor Gift

Die BBC-Journalisitin Celia Hatton äußerste auf Twitter die Vermutung, dass es sich bei den zwei Tassen schlicht um eine Demonstration von Xis Sonderstellung handeln könnte. So sind politische Großveranstaltungen wie der kommunistische Parteitag oder der Volkskongress in China immer bis in kleinste Detail durchorganisiert und inszeniert. Das zeigt sich unter anderem schon an der Choreographie, in der das Personal den Abgeordneten ihren Tee serviert.