Xi bei Macron: Streit um Elektroautos überschattet den Staatsbesuch

Seinen ersten Besuch auf europäischem Boden seit mehr als fünf Jahren ging Xi Jinping betont entspannt an. Mit federndem Schritt, die Arme locker schwingend, schritt Chinas Machthaber lächelnd an der Blaskapelle vorbei, bis er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron per Händedruck empfangen wurde.

Im Herzen des Élysée-Palasts trafen die Staatschefs am Montag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Eigentlich hätte Macron gerne noch den deutschen Kanzler Olaf Scholz an seiner Seite begrüßt, doch der hatte in der Vorwoche abgesagt: Er sei selbst gerade erst in China gewesen, außerdem reise er nach Lettland und Litauen, so die offizielle Begründung.