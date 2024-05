Paris, Belgrad, Budapest: Xis auserlesene Europa-Tour

Macron empfängt Xi, aber ohne Scholz

Xi kommt am Sonntag in Paris an. Bei dem Treffen im Elysée-Palast wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dabei sein – nicht aber der zweite Staatschef mit Führungsanspruch in der EU, der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Der hatte Xi zwar erst vor wenigen Wochen in China besucht. Dennoch ist da die Erinnerung an 2019, als Macron zu Xis Besuch die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel und den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker eingeladen hatte, um eine geeinte Front gegenüber dem "systemischen Rivalen" zu präsentieren.

Scholz, der am Donnerstagabend in Paris noch mit Macron zu Abend gegessen hatte, habe die Einladung mit Verweis auf eine eigene Reise nach Litauen und Lettland ausgeschlagen, heißt es. Abgestimmt habe man sich trotzdem, so der Élysée-Palast.