Kritik nach Macron-Sager: Europa darf bei Taiwan "kein Mitläufer sein"

Scharfe Kritik an Macron kommt von unterschiedlichen Seiten. Transatlantiker werfen ihm vor, er wolle sich bei Chinas Präsident Xi Jinping einschmeicheln und unterlaufe mit seinen Kommentaren die Bemühungen des Westens, Peking von einer Invasion Taiwans abzuhalten. Es wird vor "Appeasement" gegenüber China gewarnt.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter reagierte US-Senator Marco Rubio scharf auf die Aussagen von Macron. Wenn der französische Präsident für ganz Europa spreche, schrieb Rubio, dann sollten die USA erwägen, ihre Außenpolitik auf die Eindämmung Chinas zu konzentrieren und Europa den Krieg in der Ukraine überlassen. Das Wall Street Journal kommentierte in einem Leitartikel, dass die Kommentare Macrons "wenig hilfreich" seien.

Besuch mit wirtschaftlichen Interessen

Der französische Präsident war in der vergangenen Woche zu einem dreitägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik, in Peking hat er Präsidenten Xi getroffen. Am Rande des Staatsbesuchs wurden zahlreiche Wirtschaftsverträge unterzeichnet. So will etwa der europäische Flugzeugbauer Airbus seine Produktion in China verdoppeln, EDF beteiligt sich an einem Offshore-Windpark in Jiangsu, und auch Alstom, L’Oréal und weitere französische Unternehmen schlossen Verträge ab.