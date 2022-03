Wo Putin an seinem "russischen Imperium" baut

Während Abchasien und Südossetien von Russland und dessen Verbündeten Nicaragua, Venezuela und Syrien anerkannt werden, wartet Transnistrien noch darauf. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fürchten sich Georgien und Moldau vor einem ähnlichen Angriff und beantragten die EU-Mitgliedschaft. Experten halten eine russische Invasion trotz der in den Separatistengebieten stationierten russischen "Friedenstruppen" aber für unrealistisch: Georgien habe nicht dieselbe Relevanz für Europa wie die Ukraine, und Moldau sei viel zu weit vom russischen Kernland entfernt; russische Luftstreitkräfte müssten ukrainisches oder NATO-Territorium überfliegen, und an einer weiteren Exklave habe Moskau kaum Interesse. Es sei denn, es wird eine Landbrücke vom Donbass über Odessa bis Transnistrien geschlagen.

Während eine EU-Integration für Moldau und Georgien in weiter Ferne liegt, ist sie für Serbien, das seit 2012 Beitrittskandidat ist, durchaus real. Dabei gilt das Land als engster Verbündeter Russlands in Europa. Als Grund dafür wird häufig die sogenannte slawische Brüderschaft und die gemeinsame christlich-orthodoxe Konfession genannt. Noch mehr schweißt die beiden Länder aber das Grundmisstrauen gegenüber dem Westen zusammen: Das Bündnis reicht von der Allianz in den beiden Weltkriegen bis zum Argwohn gegenüber der NATO seit dem Bombardement Serbiens im Kosovokrieg 1999. Russland unterstützt Serbiens Nichtanerkennung des Kosovo, gleichzeitig bindet man das Land mit russischem Öl und Gas an sich.