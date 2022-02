Abzug, Terror, Putsche: Was in Mali vor sich geht

Neue Probleme kamen, als sich die Junta weigerte, Neuwahlen auszurufen. Und einen freundlicheren Kurs gegenüber Russland einschlug. Die Wurzeln des Misstrauens gegenüber Frankreich liegen allerdings auch in der Entkolonialisierung Malis – haben die Franzosen doch ihren Anteil an den ethnisch unterfütterten Rivalitäten im Land. In einigen Teilen der malischen Bevölkerung genießt die neue politisch-militärische Führung in Bamako breiten Rückhalt. Jedoch kursieren Berichte über Menschenrechtsverletzungen seitens der malischen Armee gegenüber Minderheiten. In einigen Gebieten werden daher Aufständische der regulären Armee vorgezogen.

Klimawandel

Die Sahara frisst sich weiter nach Süden vor und lässt Jahr für Jahr Acker- und Weideland verschwinden. Es regnet immer weniger und wenn, dann zu stark. Wasserknappheit, Extremwetterereignisse wie Dürren oder Starkregen, ein härter werdender Wettkampf um Land – die Auswirkungen des Klimawandels sind längst spürbar. Gerade in der Sahelzone bildet sich Ödland – die Bauern (etwa die Mande) und die Hirtenvölker (Fulani) treffen notgedrungen immer öfter aufeinander, ethnische Konflikte stehen an der Tagesordnung.

Seit 1960 steigt die Temperatur im Land jährlich um 0,7 Grad Celsius. Forscher des renommierten Stockholm International Peace Research Institute haben vor kurzem untersucht, welchen Einfluss der Klimawandel auf die Friedensmissionen in Mali hat. Ihr Ergebnis aus 50 Interviews mit Experten und lokalen MINUSMA-Mitarbeitern: Extremismus, Konflikte und Gewalt sind eine Folge des Klimawandels oder werden durch diesen weiter verstärkt.

Die UNO kommt zum Schluss, dass die internationalen Einsätze ohne Hilfe von Klima-Experten nicht zum gewünschten Erfolg führen dürften.

Demografie

Lebten in Mali Anfang des Jahrtausends noch zehn Millionen Menschen, sind es heute 20 Millionen. Noch immer bekommen Frauen in der Sahelzone im Schnitt mehr als fünf Kinder – mehr als in jeder anderen Weltregion. In Mali etwa wächst die Bevölkerung jährlich um drei Prozent. Wohlstandsgewinne für den Einzelnen sind da auch bei rasantem Wirtschaftswachstum kaum möglich.

Von 2009 bis 2019 ist die durchschnittliche Lebenserwartung um fast fünf Jahre gestiegen, was auch der Hilfe westlicher Organisationen zu verdanken ist. Das Durchschnittsalter in Mali beträgt dennoch 16,3 Jahre, damit ist das Land nach Niger (15,2) das jüngste Land der Welt. Vor allem in Zusammenhang mit der zunehmenden Verwüstung der fruchtbaren Böden wird dieses Wachstum unweigerlich zu einer weiteren Verschlechterung der Lage führen – sei es in puncto Versorgung oder Sicherheit.