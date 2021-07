Terror und Massenflucht: Europas Ohnmacht in der Sahelzone

Zwei Militärputsche innerhalb kurzer Zeit machen es für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusätzlich schwierig, einen „verlässlichen“ Partner zu finden. Aus diesem Grund hatte er für einen Monat die militärische Zusammenarbeit mit Mali ausgesetzt, die französische Operation „Barkhane“ gestoppt. In der Nacht auf Samstag nahm er die Zusammenarbeit wieder auf, will aber das französische Engagement „tiefgreifend umgestalten“, die Zahl der eingesetzten Soldaten deutlich verringern.

Bis zu 5.100 Mann sind auf derzeit einem Gebiet stationiert, das so breit ist wie die Strecke von Lissabon bis Moskau. Der Einsatz (siehe Grafik) umfasst nicht nur Mali, sondern auch Burkina Faso, den Tschad, Mauretanien und Niger. Ziel der Operation: Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, der jedoch immer stärker wird. Im Jahr 2020 starben mindestens 7.000 Menschen infolge terroristischer Anschläge, heuer dürften es mehr werden. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in der Region sind innerhalb der Grenzen auf der Flucht, die Wüste auf dem Vormarsch. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rasant. Lebten in Mali Anfang des Jahrtausends noch zehn Millionen Menschen, sind es heute 20 Millionen.

Wie Macron die Militärmissionen zu einem Erfolg machen will, ist angesichts der Lage unklar. Deutschland, das mit bis zu 1.700 Soldaten in der Region vertreten ist, diskutiert derzeit über eine angemessene Ausrüstung für den Einsatz. In puncto strategischer Ausrichtung spricht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von „realistischen Zielen“.