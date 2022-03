Warum das abgeschottete Eritrea Russland die Treue hält

Die Situation in der UN-Vollversammlung erinnerte an 2014: Auch nach der Annexion der Krim damals waren von den Vereinten Nationen Sanktionen gegen Russland verhängt worden; mehrere afrikanische Staaten enthielten sich. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass Putin die Beziehungen zu afrikanischen Staaten intensivieren will wie einst nach der Krim-Krise: Im Oktober dieses Jahres soll ein zweiter Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg stattfinden. Das erste Spitzentreffen 2019 in Sotschi am Schwarzen Meer hatte zu Verträgen mit mehr als 30 afrikanischen Ländern über die Lieferung von Waffen und militärischem Gerät geführt. Russische Unternehmen investieren seit Jahren auch kräftig im Energie-, Technologiesektor sowie im Bergbau Afrikas.