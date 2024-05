Putin in Peking: Warum er plötzlich Chinas Friedensplan für die Ukraine lobt

Putin wolle mit seinen Wortmeldungen zeigen, "dass er nicht derjenige ist, der Friedensverhandlungen blockiert. Das ist auch als Signal an China zu verstehen, das ebenfalls auf einen baldigen Frieden hofft", erklärt die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik.

Hintergrund der Debatte um Verhandlungen im Ukraine-Konflikt ist eine im Juni bevorstehende Friedenskonferenz in der Schweiz, angestoßen vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Aus Russland ist jedoch kein Vertreter eingeladen, weshalb auch Chinas Regierung mit dem Verweis, Friedensverhandlungen seien nur möglich, "wenn alle relevanten Akteure mit am Tisch sitzen", noch immer nicht zugesagt hat. "In diesem Kontext sind Putins Aussagen auch als Dank an China zu verstehen", so Weigelin-Schwiedrzik.

Für China ist die Ukraine kein eigenständiger Akteur mehr, sondern ein verlängerter Arm der USA

China, das aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich an Frieden in der Ukraine interessiert sei, vollführt der Expertin zufolge eine "Gratwanderung": Als Abnehmer von russischem Öl und Gas sowie über den Handel mit sogenannten Dual-Use-Gütern - also Produkten, die eigentlich nicht für den Krieg gedacht sind, aber Komponenten enthalten, die für die Waffenproduktion ausgebaut werden können - unterstützt das Land Russland "in einem Ausmaß, das die russische Kriegsmaschinerie am Laufen hält".