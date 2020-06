Krise: Jungen vergeht Lust auf Kinder

Besonders stark spiegelt sich die prekäre Arbeitsmarktsituation in der spanischen Geburtenstatistik wider. Jeder vierte Spanier ist derzeit arbeitslos, bei den Jugendlichen sogar jeder zweite. Wer einen Job hat, turnt meist von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Viele sind auf die Unterstützung von Eltern und Großeltern angewiesen. Ähnlich angespannt ist die Lage in Griechenland. Noch zu Beginn des Jahrtausends brachten Spanierinnen durchschnittlich 1,24 Kinder zur Welt. Bis 2008 stieg die Quote auf 1,47 und fiel mit der Wirtschaftskrise wieder auf 1,36.

Für jene, die in Österreich auf Jobsuche sind, ist es freilich kein Trost, dass der österreichische Arbeitsmarkt noch vergleichsweise gut aufgestellt ist. In Österreich hat das Max-Planck-Institut auch keine bedeutenden Einflüsse auf die Geburtenrate nachgewiesen. Ähnlich ist die Situation in Deutschland und der Schweiz.

In Österreich kamen 2012 übrigens knapp 80.000 Kinder auf die Welt. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau stagniert bei 1,43. Die Geburtenraten in urbanen und ländlichen Gegenden gleichen sich an. Vor allem seit Mitte der 1980er-Jahre nähern sich die Bundesländer dem vormals niedrigeren Niveau von Wien an.

Aus Sicht von Kreyenfeld können Politiker die Geburtenrate allein mit klassischen familienpolitischen Maßnahmen kaum beeinflussen. „Sie müsste stärker mit der Arbeitsmarktpolitik verzahnt werden“, sagt sie mit Verweis auf das Studienergebnis.