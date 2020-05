Wunsch und Wirklichkeit beim Kinderkriegen

Seit Mitte der Achtzigerjahre geht die Geburtenrate in Österreich zurück. Derzeit beträgt sie, je nach Zählweise, zwischen 1,4 und 1,6 Kinder pro Frau. So wie in Deutschland und der Schweiz. Ein Forscherteam hat nicht nur die Gründe dafür erhoben, sondern gibt auch Empfehlungen für die Zukunft: Wenn wir wieder mehr Kinder wollen, muss unsere Arbeitswelt umgekrempelt und an gesellschaftliche Veränderungen angepasst werden.