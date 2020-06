Studie: Frau mit Grips hat doch Kinder

Gemeinsam mit den beiden Forscherinnen Margherita Fort aus Bologna und Nicole Schneeweis aus Linz hat der Ökonom Daten von mehr als 6000 Frauen mit Pflichtschulabschluss aus acht europäischen Ländern untersucht und Änderungen der gesetzlichen Schulpflicht ausgewertet, die sich zwischen 1942 und 1967 ereignet haben.

Das überraschende Ergebnis: Frauen, deren Pflichtschulzeit länger dauerte hatten sogar mehr Kinder geboren.

Ein zusätzliches Jahr an Schulbildung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau kinderlos bleibt, um rund zehn Prozent. Jede fünfte Frau bekommt aufgrund der höheren Bildung ein zusätzliches Kind.

Aber Winter-Ebmer differenziert hier: „Eine Verlängerung der Schulpflicht beeinflusst aber generell nur Frauen mit geringer Schulbesuchsneigung. Für diese Frauen bedeutet die höhere Bildung eine Chance auf höheres Einkommen, wodurch sie sich wiederum mehr Kinder leisten können“, so der Wissenschaftler Winter-Ebmer.

Auch das klingt logisch und wurde wissenschaftlich belegt. So oder so: Gebildete Frauen sind in jedem Fall selbstbestimmter.