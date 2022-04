"Wird eine harte Schlacht": Offensive im Osten, Salpetersäure-Lager beschädigt

Nach dem Rückzug der russischen Armee aus dem Großraum Kiew und der Nordukraine befürchtet die ukrainische Regierung nun eine Großoffensive Russlands im Osten des Landes. "Sie ziehen Truppen zusammen für eine Offensive, und der Beschuss hat in den vergangenen Tagen zugenommen“, sagte etwa der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, in einer TV-Ansprache am Samstag.

In zahlreichen Städten im Osten der Ukraine ertönte Luftalarm.

"Das wird eine harte Schlacht“, meinte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Samstag im Rahmen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Karl Nehammer, der der Ukraine gestern einen Solidaritätsbesuch abstattete.