Wie Trolle auf Island einen Kraftwerksbau beeinflussen

In Island mit seinem reichen Schatz an Sagen und Legenden glauben nach einer Erhebung 60 Prozent der Bevölkerung an geheimnisvolle Wesen, die Plätze wie Felsen oder Hügel beanspruchen. Darauf nehmen auch die staatlichen Behörden Rücksicht wie etwa beim Straßenbau: So werden Straßen um die mystischen Plätze herumgebaut, Felsbrocken werden an andere Ort transportiert, oder es wird gewartet, bis die Naturgeister umgezogen sind.

Unheimlicher Ort

Im Fall von Holtum erzählt der weißhaarige Bauer Daniel Magnusson gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen RUV, wie er einst seinen Hund in einem eisigen Nebel verschwinden sah und wie die Kühe verrückt gespielt hätten. Gleichzeitig habe er eine große Kälte gespürt. Lange hielt es den Bauern danach nicht mehr am Hof – er verließ den unheimlichen Ort.