Wie Singapur vom Musterland zum Corona-Hotspot wurde

Am Dienstag waren vermutlich mehr als 100.000 Wanderarbeiter aus China, Bangladesch und Indien infiziert. Singapur hat einen strengen Shutdown verordnet, wer sich mit Bewohnern fremder Haushalte trifft, zahlt 10.000 Dollar oder muss sechs Monate in Haft, im Wiederholungsfall verdoppelt sich die Strafe. Der Lockdown wurde bis Juni verlängert.

Zwei Versionen

Die Todesrate ist im weltweiten Vergleich im hochmodernen Singapur dennoch niedrig: Zwölf Menschen starben bislang nach einer Infektion. Es gibt zwei Versionen, wie sich das Virus in einer zweiten Welle so rasch verbreiten konnte. Die erste Version: Viele hoch bezahlte Mitarbeiter der Finanzbranche reisten aus Furcht vor dem Virus in ihre Heimatländer, zum Beispiel nach Großbritannien und in die USA, wo sie sich sicher wähnten. Als sie im März zurückkamen, brachten einige offenbar das Virus mit.

Die andere Version klingt plausibler: In Singapur leben fast 300.000 Niedriglöhner, die in der Baubranche oder als Putzkräfte arbeiten. Mehr als 200.000 von ihnen wohnen zusammengepfercht in Heimen im Norden Singapurs, fernab der mondänen Südspitze der Insel mit ihren Wolkenkratzern und Touristenattraktionen. In diesen Wohnheimen, wo sich offenbar bis zu 20 Männer ein Zimmer mit Doppelstockbetten teilen müssen, ist Abstandhalten fast unmöglich. Deshalb trafen sich diese Menschen in Einkaufszentren oder in Little India, behauptet etwa der NGO Transient Workers Count Too (TWC2): „Unter diesen Bedingungen verbreitet sich das Virus perfekt.“