Wie ein Trump-Gegner zu Donalds größtem Anhänger wurde

Es ist das politisch gefragteste (wie umstrittenste) Qualitätssiegel unter Amerikas Konservativen. Ein „endorsement“ von Donald Trump, eine öffentliche Empfehlung des ehemaligen Präsidenten. Das ist es, wonach sich Hunderte Republikaner sehnen, die in sechs Monaten bei den Zwischenwahlen in den Kongress in Washington einziehen wollen. Davor hat die politische Kultur des Landes die „primaries“ gesetzt, parteiinterne Vorausscheidungen.

Heute, Dienstag, geht es im ländlich geprägten Bundesstaat Ohio mit einer besonders schillernden Personalie los. J. D. Vance, Autor des millionenfach verkauften und erfolgreich verfilmten Buches „Hillbilly-Elegy“, das aus eigenem Erleben vom Elend der weißen, von Washingtons Eliten vergessenen Industrie-Arbeitschaft erzählt, war 2016 eine feste Größe im Anti-Trump-Lager.

Der inzwischen 37-jährige Jurist und Finanzinvestor hielt Trump für irgendwas zwischen „Idiot“ und „Hitler“. Und für die Droge, die Menschen in den abgewirtschafteten Industrieregionen für einen kurzen Rausch mit der Hoffnung vollpumpt, die Globalisierung werde gestoppt und Industriearbeitsplätze kehrten massenhaft aus Billiglohnländern nach Amerika zurück.