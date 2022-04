"Erfundene Wähler": So wollte Trumps Sohn den Vater an der Macht halten

Zu diesen „Wegen“ gehörte dem US-Sender CNN zufolge etwa, in einigen republikanisch dominierten Bundesstaaten echte Wähler durch erfundene zu ersetzen und so Verwirrung zu stiften. Trump Jr. habe zudem den Anhängern seines Vaters geraten, sich für Stimmen-Nachzählungen einzusetzen und Klagen gegen das Wahlergebnis vorzubereiten.

Tatsächlich wurden bis dato mehr als 60 derartige Klagen eingereicht, alle erfolglos. Alle Gerichte in zahlreichen US-Staaten bestätigten Bidens Sieg.

Einfach wieder einsetzen

Man könne zudem die republikanischen Mehrheiten in entscheidenden US-Staaten und im Senat ausnutzen, heißt es laut CNN in den SMS. Auch die Bildung des Wahlkollegiums, das traditionellerweise in einem letzten Schritt den neuen US-Präsidenten bestimmt, solle auf jeder Ebene torpediert werden.