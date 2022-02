Rechte Polit-Ränke des neuen Kurz-Bosses

Dieser Denkungsart sind Blake Masters und J. D. Vance eindeutig verpflichtet. Masters, führender Mitarbeiter in Thiels Investment-Hub „Thiel Capital“, war Mit-Autor des seit 2014 über drei Millionen Mal verkauften Bestsellers „Zero to One.“ Dabei geht es um den Einfluss von technologischen „Start-up“-Unternehmen auf die Zukunft. Der 35-Jährige will einen Senatssitz in Arizona erobern. J. D. Vance ist Autor des erfolgreich verfilmten Bestsellers „Hillbilly Elegie“, in dem vorzugsweise die Versäumnisse der Demokraten in strukturschwachen Regionen im alt-industriellen „Rust Belt“ nachgezeichnet werden. Vance, einst Trump-Skeptiker, ist inzwischen zum Hardcore-Trumpianer mutiert. Er will in Ohio Senator werden.