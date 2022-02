Für 250.000 Dollar auf Du und Du mit Donald Trump

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Verwendung der eingesammelten Geldbeträge. Denn wie etwa der britische Guardian oder der deutsche Spiegel berichten, ist das Forum in der Außenwirkung zwar auf die Kongresswahlen im Herbst ausgelegt. Die Einnahmen fließen aber in einen Trump-Super-Pac, eine Aktionsplattformen, die einzelne Kandidaten unterstützt, formell aber unabhängig von deren Kampagne sein muss. Für schwerreiche Sponsoren sind sie der leichteste Weg, um beliebig hohe Summen in den Wahlkampf fließen zu lassen.

Sammelt Trump schon für Wahlkampagne 2024?

Haberman merkt auf Twitter an, dass Trump praktisch kein Geld für andere Kandidaten seiner Partei ausgibt. Stattdessen sammelt er aber hohe Summen ein, indem er eben diese Kandidaten vorschiebe: Um 3.000 Dollar darf man beim Forum mit einem anderen Kandidaten der Republikaner Abendessen. Trump verdient also an seinen Parteikollegen.

Bisher hat sich Trump noch nicht offiziell zu einer weiteren Kandidatur um das Weiße Haus 2024 geäußert. Ernsthafte Gegenwehr aus der eigenen Partei ist aber nicht zu erwarten.

Bei den Wahlen im Herbst hoffen die Republikaner, die Mehrheit in den Kammern des Kongresses zu erobern, um Entscheidungen der Demokraten und des US-Präsidenten Joe Bidens in der zweiten Hälfte seiner ersten Amtszeit blockieren zu können.