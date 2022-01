Wie Donald Trump an seinem Comeback 2024 bastelt

Falls das für Trump nicht reicht, wird an weiteren Stellschrauben gefingert. Und zwar so, dass diesmal ein gewalttätiger Coup-Versuch wie am 6. Jänner 2021 gar nicht nötig würde für den Mann, der 2016 (um drei Millionen Stimmen) und 2020 (um sieben Millionen) die eigentliche Präsidentschaftswahl klar verloren hatte. Weil im US-System die Wahlmänner- und Wahlfrauen im „electoral college“ das letzte Sagen haben, basteln die Republikaner da, wo sie in den Bundesstaaten die Mehrheiten haben, längst an einer prozessualen Umgehungsstraße. So soll des Volkes Wille de facto legal sabotiert werden. Wie das geht?