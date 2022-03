Achtstündige Lücke in Trumps Anrufliste während Kapitol-Erstürmung

Das entspricht einer Lücke von 457 Minuten oder sieben Stunden und 37 Minuten. In dieser Zeit erstürmten radikale Trump-Anhänger das Kapitol, als dort der Sieg von Trumps Herausforderer Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte.

Das Nationalarchiv hatte dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung die Anrufliste zusammen mit einer Reihe anderer Dokumente übergeben. Die Liste zeigt, dass Trump in den Morgenstunden der Kapitol-Erstürmung mit mindestens acht Menschen telefonierte und am Abend mit elf Menschen. Es gibt aber zahlreiche Medienberichten darüber, dass Trump am 6. Jänner den ganzen Tag über Telefonate führte - auch in der Zeit, in der in der offiziellen Anrufliste die stundenlange Lücke besteht.