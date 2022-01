Ein Jahr Sturm aufs Kapitol – und immer noch keine Versöhnung

Ex-Präsident Donald Trump, der allgemein als Stichwortgeber des blutigen Sturms auf Kapitol gilt, wollte hingegen am Jahrestag der schlimmsten Katastrophe seit dem Niederbrennen des Kongresses 1814 durch die Engländer in seinem Florida-Anwesen Mar-a-Lago zu einer Ego-Show einladen. Zum gefühlt 879. Mal wäre dort die gerichtsfest erwiesene Lüge von der "gestohlenen" Präsidentschaftswahl 2020 aufgetischt und der 6. Jänner als "gerechtfertigter Protest besorgter Patrioten" umgedeutet worden. In letzter Minute hat Trump aber kalte Füße bekommen und abgeblasen. Er wird seine Geschichtsklitterung nun bei einer Kundgebung am Samstag in Arizona unter die Leute bringen.

Streit über die Wahrheit

Dass Pelosi, als Stellvertreterin einer Mehrheit im Parlament wie in der Bevölkerung, und Trump den "Tag der Schande" von gegensätzlichen Planeten aus betrachten, findet seine Entsprechung in neuen Umfragen. Sie zeigen ein immer schon hoch polarisiert gewesenes Land. Inzwischen aber hat die Spaltung über das, was wahr ist und was nicht, was stattgefunden hat und was nicht, tektonische Ausmaße angenommen.