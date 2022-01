Haft und Einsicht: Was aus den Stürmern des Kapitols wurde

Bis dato sind 70 Urteile ergangen, darunter 31 Gefängnisstrafen. Die bisher höchste – fünf Jahre – bekam Robert Scott Palmer, ein 54-Jähriger aus Florida, der einen Polizisten brutal mit einer Stange und einem Feuerlöscher traktiert hatte. Heute bereut Palmer seine Taten. In einem Brief an die für ihn zuständige Richterin erklärte er, von Donald Trump mit der "falschen Erzählung" angestachelt worden zu sein, "gegen die Tyrannei aufzustehen". "Mir war nicht bewusst, dass sie die Tyrannen waren", sagt Palmer über Trump & Co., "die um jeden Preis an der Macht bleiben wollten."

Von Jacob Chansley, der mit seinem markanten Kopfschmuck als "Schamane2 des QAnon-Kults weltweit auf sich aufmerksam machte, ist derlei Einsicht nicht bekannt. Gegen seine Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren hat Chansley Berufung eingelegt.

"Trump soll Ruhe geben"

Hunderte Verfahren stehen noch aus, darunter jene gegen Mitglieder rechtsextremer Gruppierungen wie den "Oath Keepers" und "Proud Boys". Sie waren es, die am 6. Jänner die Aufrührer ins Kongressgebäude lotsten.