Bidens Europa-Comeback mit Fragezeichen

Hier kommt der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark ins Spiel. Er sieht in der NATO mitunter ein Selbstabschreckungsbündnis, das sich von Putins atomaren Säbelrasseleien in die Bewegungsstarre manövrieren lässt. Clark rät dazu, dem Kreml-Herrscher entschlossen entgegenzutreten; etwa durch eine substanzielle Aufstockung von Personal und Material an der NATO-Ostgrenze.

Denn Putins nächste Attacke gegen den Westen sei schon in der Pipeline, fürchtet der frühere NATO-Oberbefehlshaber.

Für Joe Biden wäre das eine zusätzliche Erschwernis beim Gang über das Hochseil. Seine Präsidentschaft hat durch den Krieg ohne Zweifel an Statur gewonnen. Trotzdem ist er acht Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen im amerikanischen Kongress ein Präsident auf Abruf. Und das obwohl der mächtigste Konservative im Senat, Mitch McConnell, gerade gesagt hat: „Ich denke, es gibt breite Unterstützung für den Präsidenten und das, was er in der Ukraine tut.“

Schaut man die für Biden seit Kriegsausbruch latent positiver anmutenden Umfragen genauer an, wird klar, dass seine Reaktion auf das Kriegsgeschehen in Europa nicht wirklich auf sein innenpolitisches Konto einzahlt.