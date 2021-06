Wer ist Naftali Bennett, der Netanjahu nachfolgen wird?

Als Begleitmusik könnte Frank Sinatra laufen: I did it my way… Denn wer genauer hinschaut, hat Probleme, Bennett einzuordnen: Im Archiv will kein Etikett so richtig passen. Er passt in keine Schublade.

Ja, er ist „religiös-national“. Da war aber auch die Studentenzeit, in der keine Kippa auf seinem Kopf Frömmigkeit demonstrierte. Seine Frau kommt aus säkularem Hause. Selbst als Siedlersprecher zog er nicht in die besetzten Gebiete um. Auch heute lebt er in einem Nobel-Vorort Tel Avivs.

In 14 Jahren führte ihn sein Weg durch 5 verschiedene Parteien. Von einer schnellen Wahl zur anderen konnte er als Kurzzeitminister in den Ministerien für Wirtschaft, Religion, Diaspora, Verteidigung und Erziehung nur schmale Spuren hinterlassen. Einige unumstritten gut, andere umstrittener. Mit seiner Eigengründung „Die Israelis“ schaffte er die Mindesthürde nicht.