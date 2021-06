Netanjahus Ziel war es immer, in die Annalen einzugehen. Neben den bedeutenden Staatschefs Israels – vom „Staatsgründer“ David Ben Gurion über den „Kriegssieger“ Levi Eschkol bis hin zu den „Friedensmachern“ Menachem Begin und Jizchak Rabin.

Doch zu Benjamin Netanjahu fällt so schnell kein Beiname ein. Vielleicht gerade noch „der Längstamtierende“.

Seine erste Amtszeit zwischen 1996 und 1999 gilt als Lehrzeit. Mit Anfängerfehlern, aus denen er schon für die folgende Zwischenperiode als Außen- und Finanzminister viel lernte. Seine zweite Amtszeit folgte 2009 nachweislichen Erfolgen im Finanzministerium.

Die er aber als Regierungschef vor allem in den letzten Jahren nicht festigen konnte. Über die vergangenen zwei Jahre verblieb Israel ohne ordentlichen Haushalt. Weil der wegen Korruption vor Gericht angeklagte Premier hoffte, sich so ein taktisches Hintertürchen zur Straffreiheit offen halten zu können.

Israels Wirtschaft stagniert in vieler Hinsicht. Die Startup-Nation bringt Wachstum. Aber nur für einen schmalen Sektor. Die Industrie hingegen hat ihre Probleme mit der Globalisierung. Israels weltweit anerkannte Agronomen haben weiter große Erfolge: In Burma, in Kolumbien, in Kenia und immer weniger in Israel. „Es fehlt die treibende Kraft, die in die Zukunft strebt“, folgerte der frühere Finanzminister Beige Schochat schon vor Jahren.