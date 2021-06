Was die neue israelische Regierung leisten kann und was nicht

Wie Israels politischer Knigge es befiehlt – in letzter Minute wurden am Freitagmittag auch die letzten Abkommen zwischen den Parteien der neuen Koalition mit Tinte unterzeichnet. Mit dabei zum ersten Mal seit Staatsgründung: eine arabische Partei, die islamisch-konservative Raam. Damit steht einer Angelobung der neuen Minister am Sonntagnachmittag nichts mehr im Wege.

Es sei denn, sie sich selbst. Eigentlich sind diese Abkommen mit den einzelnen Parteien nur Absichtserklärungen, die nicht die gesamte Koalition, sondern allein die jeweilige Partei verpflichten. Der politische Spagat zwischen jüdisch-islamisch-religiös-national und sozialistisch-linksliberal mit acht Parteien könnte sonst gar nicht gelingen. Auch nicht die Rotation zwischen dem nationalistischen Naftali Bennett und dem liberalen Jair Lapid im Amt des Premiers.