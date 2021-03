Jetzt ist es amtlich: Israel stehen schwere Zeiten bevor

In dem Land stehen nun schwierige und langwierige Gespräche über die Bildung einer Regierung an. Eine weitere Neuwahl noch in diesem Jahr ist nicht ausgeschlossen.

Zünglein an der Waage könnte die arabische Partei Ra'am (UAL) werden, die über vier Mandate verfügt. Die regierungsnahe Zeitung Israel Hayom schrieb am Mittwoch unter Berufung auf ein Mitglied der Ra'am, diese könnte Netanyahus Block von außen unterstützen. Eine der Bedingungen sei, dass der rechtsextreme Politiker Itamar Ben Gvir von der extremistischen Partei Religiöse Zionisten keinen Ministerposten erhalte.