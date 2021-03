Muslim ist Israels Königsmacher bei der Regierungsbildung

"Für uns Araber"

Erzkonservativ – aber offen für Angebote von allen Seiten. So steht Abbas für einen Neuansatz arabischer Politik in Israel, der in der Kommunalpolitik schon seit Langem immer deutlicher spürbar wurde. Die jüngste Annäherung an Netanjahu aber wurde von seinen Fraktionsgenossen als Verrat beschimpft.

Mansur Abbas blieb selbstsicher lächelnd: „Ihr glaubt, Netanjahu hat mich in seiner kleinen Tasche? Dabei habe ich was für uns Araber rausgeholt. Ihr steckt seit Jahrzehnten in der kleinen Tasche der Linken, ohne dass die dafür etwas hergeben musste.“